В Могилеве ураган унес с балкона норковую шубу
- 15.07.2025, 18:04
Она нашлась в трех километрах от дома.
Недавняя буря натворила в Могилеве много бед, но не обошлось и без довольно курьезных случаев, пишет «Звязда».
Накануне одна жительница Могилева вывесила на балкон норковую шубу, чтобы защитить дорогую вещь от моли, и оставила ее там до следующего дня.
Ночью же разыгралась стихия. Неукротимый вихрь, сломав фрамугу, прихватил шубу с собой.
Вещь исчезла бесследно. Сколько ни искала хозяйка шубу у себя под окнами и даже в ближайших окрестностях — все безрезультатно. На объявления, которые она развесила по микрорайону, никто не откликнулся.
От отчаяния женщина написала еще одно объявление с обещанием вознаграждения за возвращенную шубу в размере 200 долларов. По сравнению с реальной ценой пропажи — 1500 долларов — довольно скромная сумма. На удачу она не сильно надеялась, но где-то в глубине души надежда теплилась. И не зря.
Почти через неделю шуба нашлась. Позвонил мужчина, который сообщил, что увидел ее объявление и готов вернуть потерянную вещь.
Когда шуба оказалась в ее руках, женщина была на седьмом небе от счастья. Она осмотрела ее и убедилась, что вещь та самая, так как сама заранее предусмотрительно сделала на одежде опознавательные метки.
Как выяснилось, шуба преодолела расстояние примерно в три километра. Ветер оставил ее на дереве перед одним из частных коттеджей. А когда утром его хозяйка открыла дверь, то не поверила глазам: будто какой-то щедрый поклонник сделал ей царский подарок.
Женщина, все еще не веря своему счастью, быстренько сняла неожиданную красоту с дерева и побежала мерить. Но, к ее разочарованию, презентабельная вещь новой потенциальной обладательнице не подошла. А вскоре на глаза попалось объявление.