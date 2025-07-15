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Астронавты из Индии, Польши и Венгрии вернулись с МКС

  • 15.07.2025, 18:14
Астронавты из Индии, Польши и Венгрии вернулись с МКС

С ними вместе вернулась ветеран NASA.

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно приводнился у побережья Калифорнии, завершив миссию Axiom-4. На борту находились астронавты из Индии, Польши, Венгрии и США. Руководила экипажем 65-летняя Пегги Уитсон — бывшая астронавт NASA, совершившая уже пятый полет в космос, пишет Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Капсула с четырьмя участниками миссии, стартовавшей 25 июня, совершила посадку в Тихом океане после 22-часового возвращения с МКС. Посадка проходила при высокой температуре из-за трения об атмосферу — снаружи капсулы температура достигала 1927 °C.

Для Польши, Венгрии и Индии это был первый пилотируемый полет к МКС, организованный государственными космическими агентствами. Индийский пилот Шубханшу Шукла считается претендентом на участие в будущей миссии «Гаганьяан». Славош Узнаньски представлял Европейское космическое агентство, а Тибор Капу участвовал в рамках венгерской программы HUNOR.

Участники привезли на Землю научные образцы, собранные в ходе более чем 60 экспериментов в условиях невесомости.

Миссия Axiom-4 стала четвертой организованной компанией Axiom Space при поддержке SpaceX. Компания разрабатывает коммерческую орбитальную станцию, которая может заменить МКС после ее вывода из эксплуатации к 2030 году.

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