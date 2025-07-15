Meta строит суперкомпьютеры размером с районы городов
- 15.07.2025, 18:45
Компания планирует построить несколько «гигантских» центров.
Глава Meta Марк Цукерберг объявил о масштабных инвестициях в искусственный интеллект: компания вложит сотни миллиардов долларов в создание крупнейших в мире суперкомпьютерных кластеров для ИИ, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).
Первый кластер, получивший название «Прометей», запустят в 2026 году. В разработке также находится проект «Гиперион», который будет масштабироваться до мощности в 5 гигаватт — сопоставимо с энергопотреблением крупного города.
По словам Цукерберга, один такой кластер займет площадь, сравнимую с районом Манхэттена. В будущем Meta планирует построить еще несколько подобных «гигантских» центров.
Эти вычислительные мощности необходимы для обучения все более сложных моделей ИИ, компьютерного зрения и робототехники. Meta намерена обогнать OpenAI и Google в «гонке ИИ», сделав ставку на инфраструктуру и таланты.
Для этого была создана новая структура — Meta Superintelligence Labs, которую возглавили бывшие главы Scale AI и GitHub. Meta ранее приобрела Scale AI за $14,3 млрд и начала активно нанимать лучших специалистов в отрасли, включая бывших сотрудников Apple, Anthropic и OpenAI.
«Мы собираем элитную и команду из ИИ-индустрии», — заявил Цукерберг.
В апреле компания увеличила прогноз по общим затратам на 2025 год до $64–72 млрд, усилив давление на конкурентов в сфере искусственного интеллекта.