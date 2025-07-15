Земля стала вращаться быстрее, а сутки сократились на 1,3 миллисекунды 1 15.07.2025, 20:12

К каким последствиям это приведет?

9 июля 2025 года Земля совершила одно из самых быстрых вращений за последние годы — сутки сократились на 1,3 миллисекунды по сравнению с привычными 24 часами.

Это не абсолютный рекорд, но серьезный сигнал для систем, работающих с высокой точностью синхронизации: спутниковая навигация, биржевые транзакции и телекоммуникации зависят от микросекундной точности. Даже столь малое отклонение от стандартного времени может привести к сбоям.

Причины ускорения кроются в сложной динамике планеты. Среди факторов — приливное воздействие Луны, перемещения в ядре и мантии Земли, а также перераспределение массы на поверхности. Ученые связывают это с таянием ледников, сильными землетрясениями и сезонными изменениями водных запасов.

Согласно прогнозам, еще два «ускоренных» дня ожидаются в ближайшее время: 22 июля продолжительность суток сократится на 1,38 миллисекунды, а 5 августа — на 1,52 мс. Это может побудить международное сообщество пересмотреть подход к координации времени, включая обсуждаемую возможность введения отрицательной секунды — шаг назад в отсчете времени для синхронизации атомных и астрономических часов.

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