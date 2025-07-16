AP: Майк Уолтц пообещал «сделать ООН великой снова» 16.07.2025, 11:05

Майк Уолтц

Организации нужны реформы.

Кандидат на пост посла США при ООН Майк Уолтц пообещал провести масштабные реформы организации в духе политики президента США Дональда Трампа, заявив, что пришло время «вернуться к основам» и «сделать ООН великой снова», пишет Associated Press (перевод — сайт Charter97.org).

Выступая перед Сенатским комитетом по международным делам, Уолтц подчеркнул намерение администрации Трампа и госсекретаря Марко Рубио реформировать 80-летнюю организацию. Он заявил, что ООН «отошла от своей миротворческой миссии» и это требует пересмотра.

Уолтц, бывший конгрессмен и советник по нацбезопасности, стал объектом критики после того, как в марте случайно добавил главреда The Atlantic в закрытую группу в Signal, где обсуждались военные планы. Хотя он отрицал нарушение правил безопасности, демократы обвинили его в некомпетентности и уклонении от ответственности.

Если Уолтц будет утвержден, он сосредоточится на сдерживании влияния Китая, сокращении финансирования «дублирующих и неэффективных» агентств ООН, а также борьбе с «глубоко укоренившимся антисемитизмом» в системе ООН. В частности, он обвинил агентство UNRWA в распространении «антисемитской риторики» в школах Газы.

Демократы также выразили обеспокоенность тем, что Уолтц продолжает получать зарплату от Белого дома после увольнения с должности советника. Сенатор Джекки Розен потребовала объяснений, на что Уолтц ответил, что он «помогал с переходом».

Сенатор-республиканец Майк Ли назвал назначение Уолтца «последним шансом» для ООН доказать свою ценность для США.

Теперь все зависит от того, утвердит ли Сенат его кандидатуру.

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