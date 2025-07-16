В порту Санкт-Петербурга обнаружили почти тонну кокаина 3 16.07.2025, 16:07

Наркотики нашли в контейнере с бананами.

Российские силовики пресекли попытку ввоза в страну 820 кг латиноамериканского кокаина, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС). Брикеты с наркотиком обнаружили в порту Санкт-Петербурга в контейнере с бананами. Это крупнейшая партия кокаина, перехваченная в этому году. Ее стоимость на черном рынке оценивается в 12 млрд рублей ($133 миллиона).

В ФТС уточнили, что операция проводилась при участии ФСБ. Перед этим сотрудники получили информацию «от иностранных коллег» о том, что одна из южноамериканских группировок планирует организовать контрабандный канал поставок кокаина в Россию, и поэтому тщательно проверяли каждый груз из этого региона с использованием служебных собак.

Всего было изъято 820 брикетов. Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере (пункт б части 4 статьи 229.1 УК). Максимальное наказание за такое преступление — пожизненное лишение свободы. Это уже второй случай обнаружения партии кокаина в Большом порту Санкт-Петербурга за последние два месяца. 14 мая таможня задержала 50 кг этого наркотика стоимостью 500 млн рублей на судне из Латинской Америки, также спрятанного в контейнере с бананами.

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