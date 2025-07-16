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Концерт дирижера-путиниста в Италии вызывал бурю негодования

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  • 16.07.2025, 17:56
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Концерт дирижера-путиниста в Италии вызывал бурю негодования

Гергиев поддержал аннексию Крыма в 2022 году.

Выступление прославленного российского дирижера Валерия Гергиева в Италии вызвало резкую критику, пишет Variety.

Гергиев, поддерживавший Путина публично, в том числе в предвыборной кампании 2012 года и после аннексии Крыма, в 2022 году потерял пост главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра и отменил выступления в США и на Ла Скала. С тех пор он не выступал на Западе, сосредоточившись на гастролях с Мариинским оркестром в Китае.

Министр культуры Италии Алессандро Джули выразил обеспокоенность мероприятием, заявив, что концерт может стать «рупором российской пропаганды». Однако призывать к отмене не стал, подчеркнув, что решение зависит от властей региона Кампания.

Губернатор Кампании Винченцо Де Лука отказался отменять концерт, заявив, что культурные блокировки «не способствуют миру, а лишь подпитывают ненависть».

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