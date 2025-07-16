Главную выставку российского оружия отменили впервые за 10 лет 16.07.2025, 19:14

Выставка должна была проходить с 11 по 14 августа 2025 года.

Минобороны России решило отказаться от проведения XI военно-технического форума «Армия», на котором демонстрируется российское оружие, сообщил источник «Известий».

Причины он не уточнил. Выставка должна была проходить с 11 по 14 августа 2025 года в парке «Патриот». Сайт форума по-прежнему работает. Информации об отмене нет ни в телеграм-канале, ни в группе мероприятия во «ВКонтакте», однако его анонс убрали из афиши на сайте концертно-выставочного центра «Патриот», в чем можно убедиться, изучив архивную версию страницы.

Форум «Армия» — главная выставка Минобороны, которая проводится ежегодно с 2015 года и позиционируется как «площадка для демонстрации передовых идей и разработок» российского военно-промышленного комплекса. До сих пор мероприятие не отменяли ни разу, даже в период пандемии коронавируса. Ранее форум длился семь дней, но в 2024-м его программу сократили до трех. В этом году выставочные площади забронировали более 800 участников, в том числе зарубежных, утверждали организаторы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com