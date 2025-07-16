Главную выставку российского оружия отменили впервые за 10 лет
- 16.07.2025, 19:14
Выставка должна была проходить с 11 по 14 августа 2025 года.
Минобороны России решило отказаться от проведения XI военно-технического форума «Армия», на котором демонстрируется российское оружие, сообщил источник «Известий».
Причины он не уточнил. Выставка должна была проходить с 11 по 14 августа 2025 года в парке «Патриот». Сайт форума по-прежнему работает. Информации об отмене нет ни в телеграм-канале, ни в группе мероприятия во «ВКонтакте», однако его анонс убрали из афиши на сайте концертно-выставочного центра «Патриот», в чем можно убедиться, изучив архивную версию страницы.
Форум «Армия» — главная выставка Минобороны, которая проводится ежегодно с 2015 года и позиционируется как «площадка для демонстрации передовых идей и разработок» российского военно-промышленного комплекса. До сих пор мероприятие не отменяли ни разу, даже в период пандемии коронавируса. Ранее форум длился семь дней, но в 2024-м его программу сократили до трех. В этом году выставочные площади забронировали более 800 участников, в том числе зарубежных, утверждали организаторы.