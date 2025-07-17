Хакеры парализовали работу более 2 тысяч алкомаркетов и одного из крупнейших производителей алкоголя в России 2 17.07.2025, 13:05

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Будет революция?

Более 2100 алкомаркетов «Винлаб» не работают последние несколько дней из-за «беспрецедентной» хакерской атаки, сообщили в холдинге Novabev Group, которому принадлежит сеть. Магазины закрылись в понедельник, 14 июля, тогда же перестали работать сайт и приложение ритейлера. Покупатели стали жаловаться, что не могут забрать заказанные напитки в точках продаж и посылки из постаматов. Клиентам, оформившим онлайн-заказы, по телефону горячей линии предлагают продлить сроки хранения покупок, пишет The Moscow Times.

Помимо сети «Винлаб», Novabev Group владеет производством алкоголя, в частности выпускает водку Beluga и «Беленькая». Согласно оценке Forbes, по итогам 2024 года холдинг стал крупнейшим производителем алкоголя в России по выручке, которая составила 34 млрд руб. По данным источников «Ведомостей» в двух розничных сетях, поставки алкоголя от Novabev Group также были остановлены с 15 июля. На фоне этого акции холдинга на Московской бирже подешевели на 5,5%. Представитель Novabev Group заявил, что хакеры требуют денежное вознаграждение за восстановление IT-инфраструктуры холдинга, но это противоречит позиции компании. Над решением ситуации работает IT-команда и внешние эксперты. В холдинге также подчеркнули, что «исходя из доступной информации персональные данные клиентов не пострадали».

В середине 2024 года «Винлаб» уже сталкивался с хакерской атакой, в результате которой в сеть утекла база с данными 9 млн клиентов, напоминает директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. По его словам, при негативном сценарии простой магазинов и производства алкоголя может продлиться от семи до 14 дней, а при оптимистичном — от трех до пяти. Эксперт оценил потери только «Винлаба» примерно в 1,5 млрд руб. Кроме того, Novabev Group рискует получить оборотный штраф за утечку персональных данных на сумму около 860 млн руб., если таковая будет обнаружена. В то же время гендиректор агентства «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров считает, что потери «Винлаба» не превысят 0,8% от квартальной выручки и составят примерно 170 млн руб. Если сбой будет устранен в кратчайшие сроки, он окажет минимальное влияние на трафик и продажи и будет компенсирован в течение июля — августа, резюмировал Бурмистров.

Представители двух торговых сетей сообщили «Ведомостям», что на складах пока есть запас продукции Novabev Group. Небольшой простой, по словам одного из них, вряд ли приведет к каким-либо последствиям. Другой собеседник отметил, что его компания уже переключилась на других поставщиков и не испытывает проблем с алкогольной продукцией.

По данным RED Security, в первом полугодии 2025 года количество кибератак на российские компании выросло на 27%, превысив 63 тыс. инцидентов. В исследовании «Телеком биржи» говорится, что в 2024 году 58% российских компаний столкнулись с простоями в работе или потерей данных. Чаще всего сбои наблюдались у IT-компаний, предприятий промышленного и телекомсектора.

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