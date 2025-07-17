Французские законодатели предложили эксперимент с биткоин-майнингом 2 17.07.2025, 15:29

1,108

Аналогичный подход уже успешно применяют в Исландии, Норвегии и Швеции.

Группа французских парламентариев предложила пятилетний пилотный проект по использованию избыточной электроэнергии для добычи первой криптовалюты. Об этом говорится в законопроекте от 11 июля, пишет forklog.com.

По словам авторов инициативы, майнинг криптовалюты за счет профицитной электроэнергии поможет повысить устойчивость энергосистемы. В настоящее время компании продают излишки энергии в убыток из-за отсутствия возможности накопления. Майнинг позволит превратить потери в доход: по оценкам Ассоциации развития цифровых активов (ADAN), 1 ГВт мощности может приносить $100-150 млн в год.

Предложение также снизит нагрузку на атомные электростанции, которые сейчас вынуждены регулировать выработку в зависимости от возобновляемых источников. Это изнашивает оборудование.

«Еще одно преимущество биткоин-майнинга — производство тепла, которое обычно считается отходами. Его можно использовать для обогрева домов, сельскохозяйственных теплиц и в промышленных целях», — подчеркнули парламентарии.

Они отметили, что инициатива технически реализуема.

Аналогичный подход уже успешно применяют в Исландии, Норвегии и Швеции. Если закон примут, во Франции появятся дата-центры для добычи цифровых активов. Их разместят рядом с электростанциями, в заброшенных заводах или других зданиях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com