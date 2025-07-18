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УПЦ МП поставили ультиматум

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  • 18.07.2025, 8:02
  • 6,338
УПЦ МП поставили ультиматум

До 18 августа 2025 года.

Украинская Государственная служба по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) вынесла предписание Киевской митрополии Украинской православной церкви (Московского патриархата), в которой обнаружила признаки аффилированности с Русской православной церковью, пишет New Voice.

В ГЭСС подчеркнули, что не получили никаких документальных подтверждений о фактическом выходе УПЦ из состава РПЦ.

В частности, Киевская митрополия продолжает оставаться частью структуры РПЦ, деятельность которой запрещена в Украине.

В предписании служба требует от митрополита Онуфрия предоставить официальные решения церковных властей о:

формальном выходе УПЦ из состава РПЦ;

утрате силы положений Устава РПЦ для УПЦ;

отзыве представителей УПЦ из всех руководящих органов РПЦ;

отказ от участия в структурах, где УПЦ назначалась РПЦ без ее согласия.

Кроме того, митрополит должен публично заявить о своем несогласии с подчинением РПЦ и подать заявление о разрыве канонических связей.

Срок устранения всех нарушений — до 18 августа 2025 года.

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