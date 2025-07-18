Forbes: Мини-авианосец помещается в ванну и оснащен FPV-дроном 18.07.2025, 14:28

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Украинские инженеры представили уникальную разработку.

Украинские инженеры представили уникальную разработку — беспилотный катер «Урсула», длиной всего около метра, который способен доставлять FPV-дроны для разведки и ударных операций. Это может быть самый маленький в мире «авианосец», пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

«Урсула» — разработка стартапа ToviTechNet, впервые представлена в видео Ассоциации украинских инженеров. Катер может использоваться как разведчик, носитель взрывчатки или платформа для запуска дронов. Благодаря компактности он способен проникать в труднодоступные районы: реки, болота и дельты.

Подобные системы уже доказали свою эффективность. Например, катер Black Widow 2, находящийся на вооружении ВСУ, оснащен камерой на подвесе, развивает скорость до 40 км/ч и может нести заряд в 3 кг. Его цена — всего $2400, и украинский производитель способен выпускать до 100 штук в месяц.

Ранее беспилотные катера Украины уже использовались для атак на российские платформы в Черном море. С их борта запускались FPV-дроны, нейтрализующие защиту, после чего катера либо устанавливали мины, либо таранили объекты.

Мини-катера, такие как «Урсула», могут стать грозным оружием в речной и прибрежной войне. А с появлением энергонезависимых USV, способных путешествовать месяцами, такие системы могут получить практически неограниченный радиус действия.

Украина продолжает демонстрировать, как инновации и малый масштаб могут менять правила войны.

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