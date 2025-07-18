В Госдуме призвали готовиться к отключению WhatsApp 5 18.07.2025, 14:54

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Список готовят по поручению Путина.

Самому популярному в России мессенджеру WhatsApp пора готовиться к уходу из страны, заявил первый зампред IT-комитета Госдумы РФ Антон Горелкин.

По его словам, мессенджер, принадлежащий корпорации Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена, «с очень большой долей вероятности» попадет в список программного обеспечения (ПО) из «недружественных» стран, работу которого ограничат российские власти.

Соответствующий список по поручению президента РФ Владимира Путина до 1 сентября должно подготовить правительство.

Горелкин привел статистику, согласно которой WhatsApp в ежедневном режиме используют 68% россиян, а Telegram — 55%. По его мнению, Telegram власти не станут запрещать, поскольку главный офис мессенджера находится в «дружественных» Объединенных Арабских Эмиратах, а его руководство потенциально готово выполнять требования РФ. «Кто станет претендентом на долю WhatsApp, думаю, всем понятно — это национальный мессенджер», — отметил депутат. Он напомнил, что у последнего будут «уникальные функции»: верификация пользователей через «Госуслуги», поддержка цифрового ID и электронной подписи.

В конце июня Путин подписал закон о создании национального мессенджера. До этого Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о создании национальной цифровой платформы. Центральным элементом новой системы станет российский мессенджер MAX. Он будет интегрирован с действующими государственными цифровыми площадками и позволит не только подтверждать личность и возраст, но и право на социальные льготы.

Однако внедрение такой системы вызывает обеспокоенность у правозащитников. Глава «Общества защиты интернета» Михаил Климарев назвал проект MAX инструментом слежки за гражданами. По его словам, в политике конфиденциальности новой платформы прямо указано, что вся информация пользователей может быть передана государственным органам по запросу. «Доступ к данным получат ФСБ, МВД, Центробанк, Налоговая и даже Росалкорегулирование», — отметил Климарев.

По данным исследовательской компании Mediascope, в апреле 2025 года (последний доступный период) месячный охват WhatsApp в России составлял 97,4 млн человек, или 79,2% населения старше 12 лет. По этому показателю мессенджер занимает первое место в России среди всех интернет-сервисов. Среднесуточный охват WhatsApp за тот же период среди российской аудитории достигал 84,4 млн, или 68,6%. Для сравнения: у занимающей второе место соцсети «ВКонтакте» показатель месячного охвата в апреле составлял 93,8 млн, среднесуточного — 59,2 млн. У находящегося на третьем месте Telegram месячный охват — 90,5 млн, среднесуточный — 68,3 млн.

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