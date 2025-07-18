Великобритания понизила потолок цен на российскую нефть
- 18.07.2025, 18:31
Лондон присоединилась к решению ЕС.
Великобритания присоединилась к решению ЕС понизить потолок цен на российскую нефть. Он также будет снижен с $60 до $47,6 за баррель, следует из сообщения Минфина страны.
«Великобритания и ее союзники по ЕС закручивают гайки», — заявила министр финансов страны Рейчел Ривс.
Ранее такое же решение принял ЕС. В Европе также запретили импорт нефтепродуктов из сырой российской нефти из любых третьих стран, за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США.
Также Европа ввела полный запрет на операции с «Северными потоками». Ограничения введены на поставку товаров и услуг для их обслуживания. Это предотвратит любое завершение, эксплуатацию и любое будущее использование трубопроводов, сообщал ЕС.
Под европейские санкции также попали 14 физлиц и 41 юрлицо.