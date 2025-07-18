Лукашенко расширил полномочия военных для мобилизации машин и дронов

Лукашенко расширил полномочия военных для мобилизации машин и дронов8
- 18.07.2025, 19:10
- 4,222
Диктатор готовится к войне?
Александр Лукашенко подписал указ, который предусматривает дополнительные меры по обеспечению вооруженных сил, других войск и воинских формирований страны транспортными средствами, в том числе БПЛА, в период мобилизации и военное время. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу диктатора.
Как пишет БелТА, документ корректирует Положение о военно-транспортной обязанности, утвержденное в 2001 году.
Теперь военно-транспортная обязанность распространяется на транспортные средства государственных органов и иных организаций, а также на граждан, которые получили их по договору финансовой аренды (лизингу). Также уточнен порядок постановки мобилизационных задач для компаний — поставщиков транспорта и их учета при мобилизационном развертывании.
Кроме того, Минобороны Беларуси получило право определять, какие запасные части, инструменты и оборудование необходимы для поддержания работоспособности поставляемых транспортных средств.
Порядок контроля за исполнением военно-транспортной обязанности определяется «советом министров» Беларуси.