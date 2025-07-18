Украинский дрон поразил российский ЗРК «Тор» 18.07.2025, 20:42

1,352

Видеофакт.

Операторы 14-го отдельного полка БпАК Сил беспилотных систем поразили ЗРК «Тор» оккупантов.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения.

Вследствие слаженной работы аэроразведчиков группы «Сирко» и операторов ударных БпЛА на Курском направлении был обнаружен и поражен российский ЗРК «Тор».

Вражеский комплекс дважды пытался сбить ударный БпЛА, а после неудачи — покинуть скомпрометированные позиции. Однако система захвата цели украинского дрона сработала лучше ПВО россиян стоимостью в десятки миллионов долларов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com