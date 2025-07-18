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Украинский дрон поразил российский ЗРК «Тор»

  • 18.07.2025, 20:42
  • 1,352
Украинский дрон поразил российский ЗРК «Тор»

Видеофакт.

Операторы 14-го отдельного полка БпАК Сил беспилотных систем поразили ЗРК «Тор» оккупантов.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения.

Вследствие слаженной работы аэроразведчиков группы «Сирко» и операторов ударных БпЛА на Курском направлении был обнаружен и поражен российский ЗРК «Тор».

Вражеский комплекс дважды пытался сбить ударный БпЛА, а после неудачи — покинуть скомпрометированные позиции. Однако система захвата цели украинского дрона сработала лучше ПВО россиян стоимостью в десятки миллионов долларов.

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