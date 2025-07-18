Украинский дрон поразил российский ЗРК «Тор»
- 18.07.2025, 20:42
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Видеофакт.
Операторы 14-го отдельного полка БпАК Сил беспилотных систем поразили ЗРК «Тор» оккупантов.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения.
Вследствие слаженной работы аэроразведчиков группы «Сирко» и операторов ударных БпЛА на Курском направлении был обнаружен и поражен российский ЗРК «Тор».
Вражеский комплекс дважды пытался сбить ударный БпЛА, а после неудачи — покинуть скомпрометированные позиции. Однако система захвата цели украинского дрона сработала лучше ПВО россиян стоимостью в десятки миллионов долларов.