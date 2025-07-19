The Times: Убитый в Киеве полковник СБУ отвечал за подрыв «Северного потока»2
- 19.07.2025, 14:33
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Он также был инициатором ликвидации Алексея Мозгового, главаря группировки «Призрак».
Убитый в Киеве полковник СБУ Иван Воронич провел множество операций, каждая из которых могла сделать его целью российской разведки. В частности, он был одним из «координаторов» подрыва газопровода «Северный поток», пишет газета The Times со ссылкой на свои источники.
Как рассказали изданию источники и коллеги Воронича, он был «спокойным и тихим человеком, который поддерживал себя в отличной физической форме».
Он часто добровольно отправлялся на опасные задания. В частности, по данным источников в разведке, Воронич вступил в элитное спецподразделение СБУ «Альфа» и участвовал в операциях в тылу врага в Курской области.
«По данным источников, он также использовал морские беспилотники против российского Черноморского флота и был заместителем в подразделении полковника Романа Червинского, который, по данным Washington Post, был «координатором» подрыва трубопровода «Северный поток», - пишет издание.
Также один из источников утверждал, что Воронич был инициатором засады и убийства в 2015 году Алексея Мозгового, лидера группировки «Призрак», пророссийской группировки на востоке Украины.
Любая из этих связей могла привести к тому, что он стал целью россиян, сообщают источники.
Украинские спецслужбы также осуществили ряд дерзких убийств на территории России офицеров и пилотов, которых они обвиняли в военных преступлениях. Однако реакция Украины на убийство Воронича будет иной, пообещал генерал-майор Виктор Ягун.
«Это будет того же уровня, что и операция «Паутина» , — сказал он.
При этом эксперты прогнозируют, что разведывательная война будет продолжаться ещё долго после окончания боевых действий, и шпионы будут расстреливать друг друга на улицах иностранных столиц.
«Россияне будут искать украинских агентов в Европе. Украинцы не захотят убивать российских агентов на территории союзников, но, вероятно, в Таиланде, Африке и подобных местах» , — сказал бывший агент СБУ Иван Ступак. «Эти убийства будут продолжаться по всему миру ещё долгие годы».