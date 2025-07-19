Партизаны в Севастополе раскрыли серьезную проблему армии РФ 1 19.07.2025, 16:23

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Мобилизация ее не компенсирует.

Россия во временно оккупированном Севастополе на базе хранения 810-й бригады морской пехоты развернула полевой госпиталь. Партизанское движение «Атеш» выяснило причину такого решения.

На базе в настоящее время находится техника и часть личного состава на восстановлении. Госпиталь оккупанты решили развернуть из-за недостатка мест для оказания медицинской помощи.

«Бригада столкнулась с серьезным дефицитом личного состава после понесенных потерь, и доукомплектование за счет скрытой мобилизации его не компенсирует», - говорится в сообщении.

В Атеш отметили, что на базе есть большое количество военнослужащих с ранениями и травмами - многие из них до сих пор передвигаются на костылях и проходят лечение на месте.

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