В Великобритании разрабатывают истребитель-невидимку, способный атаковать объекты в глубине России 1 19.07.2025, 17:51

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Фото: The Telegraph

Самолет призван заменить Typhoon и F-35A.

Великобритания совместно с Японией и Италией работает над созданием нового флагманского истребителя шестого поколения, который в случае войны РФ против НАТО сможет незаметно для систем ПВО добраться до военных целей на территории России без дозаправки и атаковать их. Об этом пишет The Telegraph.

Сверхзвуковой истребитель-невидимка, который в Британии называют Tempest, будет иметь большие габариты, чтобы внутри борта можно было разместить дополнительные топливные баки, значительные объемы полезной нагрузки, вооружений и технических средств. Все это позволит ему летать на большие расстояния — вглубь вражеской территории. По словам военного аналитика Фрэнсиса Туса, в случае потенциального конфликта Москвы с НАТО на первой неделе войны Tempest, поднявшись в воздух в Британии, вторгнется в Россию и ударит по системам противоракетной обороны (ПРО), ПВО и авиабазам.

Далее, когда угроза со стороны средств ПВО будет ликвидирована, самолет может либо взять на себя роль истребителя превосходства в воздухе, который уничтожает в небе вражеские истребители, либо продолжать выполнять задачи поддержки наземных сил. Ожидается, что для выполнения этой роли Tempest сможет обрушить на свои цели арсеналы оружия взрывного действия, которые потенциально будут вдвое больше, чем на американском F-35.

Туса отметил, что максимальная взлетная масса Tempest может составлять «более 30 тонн» — против 23 тонн у Typhoon, а дальность полета без дозаправки, по плану разработчиков, позволит ему пересечь Атлантический океан, чего не может позволить себе ни один действующий британский истребитель.

Кроме того, используемая в самолете технология гарантирует, что он сможет выполнять функции самостоятельного воздушного коммуникационного узла. Это позволит Tempest обеспечить связь для находящихся поблизости дронов и ракет, а также наземных сил и спутников в космосе. «Мы должны иметь возможность действовать на расстоянии, где наша связь может быть нарушена», — отметил Джонни Мортон из BAE Systems, крупнейшей британской оборонной компании, отвечающей за разработку истребителя. Tempest, по его словам, сможет стать «сердцем сети» и будет способен работать в «изолированной среде».

Самолет, как отмечает The Telegraph, сможет заменить имеющиеся на вооружении Королевских ВВС Typhoon и американские F-35A, о приобретении которых недавно заявило командование воздушных сил. Ввод самолета в эксплуатацию планируется в 2035 году в рамках соглашения GCAP (Глобальная программа боевой авиации), в которой участвуют BAE, Rolls-Royce, производитель ракет MBDA и итальянская Leonardo.

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