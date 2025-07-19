Назван неофициальный посредник в диалоге США и Китая 19.07.2025, 18:27

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В диалоге между двумя странами он видит бизнес-интерес.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, несмотря на свою осторожность в политике, все чаще становится ключевой фигурой в отношениях между США и Китаем, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

После встречи с президентом США Дональдом Трампом он выступил на мероприятии в Пекине, где объявил о возобновлении продаж чипов H20 в Китай — шаг, который противоречит прежнему курсу администрации Трампа.

Хуанг, который родился на Тайване и стал гражданином США, стремится сохранить баланс между двумя крупнейшими экономиками мира, продвигая интересы Nvidia. Он встретился с вице-премьером КНР Хэ Лифэном и министром торговли Ван Вэньтао, но признался, что не был приглашен на встречу с Си Цзиньпином.

Несмотря на отсутствие политических амбиций, Хуанг активно отстаивает позицию о том, что ужесточение экспортных ограничений на чипы лишь ускорит развитие китайских аналогов. По его мнению, разрешение Nvidia конкурировать с Huawei на китайском рынке укрепит лидерство США в сфере ИИ.

Хуанг также проявляет культурную чувствительность: выступает на китайском языке, носит традиционную одежду и высоко отзывается о китайских технологических компаниях. Он избегает резких политических высказываний, особенно в вопросе Тайваня, и старается сохранять нейтралитет.

На фоне обостряющихся технологических споров между США и КНР, Хуанг может стать важным «мостом» между странами — даже если он сам не стремится к этой роли.

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