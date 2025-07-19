В Молдове пророссийскому блоку запретили участвовать в выборах 2 19.07.2025, 18:49

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Илан Шор

Фото: The Insider

Политическую силу беглого олигарха забанили.

ЦИК Молдовы отказал в регистрации блоку «Победа» для участия в парламентских выборах, назначенных на 28 сентября, сообщает РИА «Новости». Решение было принято в субботу большинством голосов. Основанием для отказа стали выявленные нарушения в документах, поданных 14 июля, а также несоответствие требованиям избирательного законодательства.

Блок «Победа» (Pobeda – Victorie) — это пророссийская оппозиционная политическая коалиция в Молдове, созданная 21 апреля 2024 года в Москве. Основатель и лидер коалиции — беглый олигарх, находящийся под следствием в Молдове, Илан Шор, который сбежал в Россию и получил там гражданство.

Исполнительный секретарь блока — глава Гагаузии Евгения Гуцул, которая обвиняется по делу о незаконном финансировании партии «Шор», выдвигавшей Гуцул на выборы башкана. По версии следствия, Евгения Гуцул в 2019–2022 годах, будучи секретарем партии «Шор», возила в Молдову деньги из России.

Главная идея блока «Победа» — критика «прозападного» курса Молдовы, продвижение идей евразийской интеграции и вступления в ЕАЭС, провозглашение союза с Россией, включая возможное вхождение в федерализацию с Гагаузией и Приднестровьем.

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