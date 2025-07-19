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Трамп пригрозил Ирану

  • 19.07.2025, 19:05
Трамп пригрозил Ирану
Дональд Трамп

США могут нанести новый удар.

Американский президент Дональд Трамп пригрозил Ирану: в случае попытки возобновить или построить ядерные объекты – они будут уничтожены.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп в субботу, 19 июля, заявил, что все три ядерных объекта в Иране были «полностью уничтожены».

«Потребуются годы, чтобы восстановить их работу, и, если Иран захочет это сделать, ему будет гораздо выгоднее начать все заново в трех разных местах, прежде чем эти объекты будут уничтожены, если он решит это сделать», – заверил американский лидер.

Как известно, администрация Дональда Трампа объявила о кампании «максимального давления» на Иран, призванной помешать ему получить ядерное оружие.

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