Трамп пригрозил Ирану
- 19.07.2025, 19:05
США могут нанести новый удар.
Американский президент Дональд Трамп пригрозил Ирану: в случае попытки возобновить или построить ядерные объекты – они будут уничтожены.
Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
Трамп в субботу, 19 июля, заявил, что все три ядерных объекта в Иране были «полностью уничтожены».
«Потребуются годы, чтобы восстановить их работу, и, если Иран захочет это сделать, ему будет гораздо выгоднее начать все заново в трех разных местах, прежде чем эти объекты будут уничтожены, если он решит это сделать», – заверил американский лидер.
Как известно, администрация Дональда Трампа объявила о кампании «максимального давления» на Иран, призванной помешать ему получить ядерное оружие.