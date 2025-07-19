Инвестиции ушли из РФ в Мексику, Бразилию и Индию
- 19.07.2025, 19:18
Запад больше не хочет вкладывать в РФ.
Страны Запада перестали инвестировать в экономику России из-за войны в Украине и вместо этого сосредоточились на вложениях во внеблоковые страны, такие как Мексика, Бразилия, Индия и Саудовская Аравия. Такой вывод содержится в исследовании экономиста Максимилиана Диркса (Maximilian Dirks) из Рейнско-Вестфальского института экономических исследований (RWI) в Эссене. Статью об этом опубликовал в пятницу, 18 июля, немецкий деловой журнал WirtschaftsWoche, пишет «Немецкая волна».
Западные инвестиции ушли из РФ в другие страны
Диркс проанализировал данные Всемирного банка и американского агентства Moodyʼs за 2019–2023 года о прямых иностранных инвестициях западных компаний. Экономист изучал «инвестиции в чистое поле» (Greenfield-Investments), то есть такие, когда бизнес в другой стране создают с нуля.
«Результаты показывают, что после начала войны западные компании в значительных масштабах перенаправили инвестиции из России и связанных с ней стран во внеблоковые государства», — пишет Диркс.
В выигрыше Бразилия, Индия, Мексика
В самом исследовании на 39 страниц опубликована карта, согласно которой наибольшую выгоду от перенаправления западных инвестиций из РФ получили Бразилия, Индия, Мексика и Саудовская Аравия. Это дало их экономикам примерно 2% прироста ВВП по итогам 2023 года.
В топ-10 стран по этому показателю также вошли ОАЭ, Аргентина, Колумбия, Сербия, Филиппины и Турция.
По словам Диркса, всего к внеблоковым странам можно отнести 125 государств мира. При этом 70% всех трансграничных инвестиций сосредоточены лишь в 10 из них.