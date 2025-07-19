Граждан Чехии, которые отрицали войну в Украине, привезли в зону боевых действий 3 19.07.2025, 19:36

5,692

Фото: Punk Film

О поездке сняли фильм.

Документалисты из Чехии сняли фильм о трех гражданах своей страны, которые скептически относились к войне РФ против Украины и украинскому президенту Владимира Зеленского. Их привезли на восток Украины, чтобы те увидели все собственными глазами, пишет New Voice.

Премьера фильма под названием Большая «патриотическая» поездка запланирована на 21 августа. По данным издания, чехи ехали в Украину с убеждением, что никакой войны не существует.

Журналисты отметили, что участие в проекте приняли двое мужчин и одна женщина, которые пренебрежительно называли войну «спецоперацией» и открыто поддерживали российскую позицию. Они распространяли тезисы о заговоре медиа, сомневались в количестве жертв и обвиняли во всем Зеленского.

Во время путешествия чехи попали под ракетные обстрелы, общались с ранеными, посетили места массовых захоронений и зашли в подземную школу в метро, где учатся дети. Их реакцию на увиденное снимали на камеру.

В проекте также приняли участие аналитик по безопасности, психиатр и переводчица.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com