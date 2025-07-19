ИИ-революция создала новую профессию 2 19.07.2025, 20:07

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Она пользуется огромным спросом на рынке.

Компании, которые раньше активно заменяли сотрудников искусственным интеллектом, теперь ищут профессионалов для исправления ошибок, вызванных нейросетями. Согласно данным, спрос на таких специалистов в сфере маркетинга и ИТ заметно вырос, пишет «Хайтек».

Так, американский менеджер по маркетингу Сара Скидд получила несколько заказов на доработку материалов, созданных чатботами, которые не оправдали ожиданий заказчиков. В одном из случаев агентство поручило ей переписать рекламный текст, который был сделан ИИ ради экономии средств. Полученный результат оказался примитивным и неэффективным, что потребовало полной переработки контента с нуля. За 20 часов работы специалистка получила оплату, значительно превышающую затраты на изначальный текст.

Похожая ситуация сложилась у британского digital-агентства Create Designs. Руководительница компании Софи Уорнер отмечает, что многие клиенты сначала обращаются к чатботам за помощью, а потом приглашают профессионалов исправлять ошибки, которые в итоге стоят значительно дороже, чем могли бы, если бы сразу обратиться к экспертам. В одном из случаев неправильный фрагмент кода, созданный ИИ, лишил клиента сайта на несколько дней, а устранение проблемы потребовало дополнительных затрат.

Эксперты подчеркивают, что несмотря на видимую экономию и скорость работы, искусственный интеллект не учитывает уникальные особенности бренда, целевую аудиторию и специфику дизайна, которые важны для успеха маркетинговых кампаний. Эти аспекты требуют человеческого профессионализма и глубокого понимания контекста.

Специалисты уверены, что квалифицированные сотрудники сохранят высокий спрос на рынке, поскольку технологии пока не способны полностью заменить экспертов.

Компании, которые заменили людей ИИ, теперь платят за ошибки ИИ

После массовой автоматизации с помощью ИИ бизнес начал нанимать специалистов для устранения неточностей и ошибок нейросетей. Такая работа растёт в спросе и приносит высокий доход.

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