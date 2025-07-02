В России задержали главу азербайджанской диаспоры 2.07.2025, 2:59

Задерживали со стрельбой.

В Екатеринбурге (Россия) со стрельбой возле ТЦ задержали главу азербайджанской диаспоры. Об этом сообщают росСМИ.

Также в Воронеже арестовали совладельца крупнейшего рынка в регионе, тоже гражданина Азербайджана.

Напряженность в отношениях между Баку и Москвой продолжается уже несколько месяцев. В мае президент Азербайджана Ильхам Алиев проигнорировал приглашение на парад к 9 мая в Москве, вместо этого в том же месяце Баку посетил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Отношения осложнились еще в декабре 2024 года после аварии азербайджанского самолета в Казахстане, в результате которой погибли 38 человек. Алиев заявил, что самолет сбили над Россией, и обвинил Кремль в попытках скрыть инцидент. Путин извинился перед Алиевым, назвав произошедшее «трагическим случаем», но не признал ответственность РФ.

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