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Новая технология позволит роботам видеть сквозь стены

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  • 2.07.2025, 13:36
Новая технология позволит роботам видеть сквозь стены

Точность «взгляда» — до 96%.

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) разработали инновационный метод визуализации, который позволяет роботам видеть скрытые за препятствиями объекты с точностью до 96%. Это открывает новые возможности для контроля качества товаров на складах и в производстве, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Технология, названная mmNorm, использует миллиметровые волны (mmWave) — те же сигналы, что применяются в Wi-Fi, — которые проходят через пластик, картон и внутренние стены. Отражаясь от скрытых объектов, волны возвращаются к датчику, а специальный алгоритм анализирует отражения и создает трехмерную реконструкцию предмета.

В ходе испытаний система успешно распознавала сложные объекты, такие как столовые приборы и электроинструменты. При этом современным аналогам удается достигать только 78% точности.

Главная инновация — учет свойства отражения волн от поверхности, называемого зеркальностью. Алгоритм mmNorm оценивает не только местоположение отражения, но и направление поверхности, что значительно улучшает качество изображения. В эксперименте робот с установленным радаром перемещался вокруг скрытого объекта, собирая данные и строя его точную модель.

Такая технология может быть внедрена на производственных линиях для автоматизированного контроля качества, а также в сервисах помощи пожилым людям. В перспективе гуманоидные роботы смогут использовать mmNorm для осмотра и проверки товаров в различных условиях.

Этот прорыв обещает сделать роботов более эффективными и способными к детальному анализу объектов, скрытых от прямого зрения.

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