Экспорт российского газа в Европу рухнул до уровня начала 1970-х 1 2.07.2025, 13:47

Пристроить лишний газ «Газпрому» де-факто некуда.

Прекращение контракта на транзит российского газа через Украину ударило по последним поставкам «Газпрома» в страны Европы, пишет The Moscow Times.

За январь–июнь 2025 года российская газовая монополия прокачала европейским клиентам лишь 8,33 млрд кубометров газа, подсчитал Reuters на основании суточной статистики «Турецкого потока» — последнего действующего трубопровода для поставок в Европу.

По сравнению с тем же периодом прошлого года (15,5 млрд кубометров) экспорт «Газпрома» на некогда крупнейший рынок сбыта обвалился еще на 47%. А по итогам года едва ли сможет превысить 16 млрд кубометров — предельную мощность европейской ветки «Турецкого потока».

Так мало газа в Европу Россия не качала с начала 1970х. Для сравнения: в 1975 году это было 19,3 млрд кубометров, а в 1980-м, после сделки «газ в обмен на трубы» и заключения крупного контракта с Германией, — уже 54,8 млрд. Перед началом войны с Украиной, на пике экспорт «Газпрома» в Европу достигал 200 млрд кубов, и с тех пор обвалился в 12 раз.

Пристроить лишний газ «Газпрому» де-факто некуда. Запущенный в 2019 году газопровод «Сила Сибири» в Китай компенсирует лишь пятую часть утраченных объемов, а годы переговоров о строительстве новой трубы закончились ничем. Провалился проект газового хаба в Турции, который Кремль анонсировал в 2022 году, рассчитывая открыть новую европейскую газовую биржу и перекроить местный рынок.

В прошлом году добыча «Газпрома» составила 416,19 млрд кубометров, из которых только 355,23 млрд удалось продать на внешнем и внутреннем рынках. В результате у «Газпром» осталось около 60 млрд кубометров нереализованного газа — объем, сопоставимый с годовой добычей некоторых газодобывающих стран (55 млрд кубометров в ОАЭ) и втрое превышающий годовое потребление, например, в Польше (20 млрд кубов).

Чиновники и топ-менеджеры компании ищут способы использовать лишний газ, но решения пока не видят: Минвостокразвития предлагает бросить его на энергоснабжение дата-центров и проектов искусственного интеллекта, а Минэнерго — на поддержку угольной отрасли, которой нужны газовые электростанции вблизи шахт. Кремль вынашивает еще более экзотические планы — экспорт 55 млрд кубометров в год в Иран, который сам обладает вторыми в мире газовыми запасами и крупнейшим на планете месторождением Южный Парс.

«Газпром» тем временем тонет в убытках: в 2023 году он потерял 629 млрд рублей по международным стандартам финотчетности, а в 2024 году, хотя и отчитался о прибыли на 1,2 трлн рублей, остался в глубоком минусе с ключевым газовым бизнесом: он принес 1 трлн рублей чистого убытка.

По собственным расчетам компании, в 2025-34 гг из-за отсутствия возможностей экспорта ей грозят потери на 15 трлн рублей. В такую сумму менеджмент «Газпрома» оценил отрицательный денежный поток в ближайшее десятилетие, писала Financial Times со ссылкой на закрытую презентацию компании.

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