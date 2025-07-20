ВСУ жгут дронами «основную артерию» РФ в Курской области
- 20.07.2025, 14:32
Удары в глубоком тылу парализовали снабжение вражеских войск.
Украинские силы продолжают уверенно расширять зону поражения беспилотными ударами — даже российские военные блогеры больше не могут скрыть потери в тылу.
Z-ресурс «Северный канал», близкий к ВС РФ, пожаловался на эффективность украинских FPV-дронов, поражающих цели в глубине Курской области, передает Dialog.UA.
В публикации, сделанной 20 июля, автор канала с раздражением пишет, что Силы обороны Украины уверенно применяют FPV-дроны для поражения ВС РФ на глубине 20 км и больше.
«Дорога Новоивановка-Свердликово. Глубокий тыл, казалось бы. До ленточки километров 20. Но это не мешает ВСУ удерживать огневой контроль над этой дорогой. Обычными дишманскими дронами по пятьсот долларов за штуку», — отметил Z-канал. Он уточнил, что только за 19 июля российская армия потеряла около десяти единиц техники на этом участке.
«А это основная артерия всего гарнизона в Юнаковке», — говорится в сообщении.
Юнаковка — это село в Сумской области, где пытаются наступать российские оккупационные силы.
Фактически признание Z-канала подтверждает успешное применение украинскими военными тактики асимметричного воздействия: минимальные ресурсы — максимальный результат.
Удары в тыл не только нарушают логистику и доставку снабжения, но и подрывают моральное состояние российских военных, вынужденных жить под постоянной угрозой, даже находясь далеко от линии фронта.