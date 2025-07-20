ВСУ жгут дронами «основную артерию» РФ в Курской области 20.07.2025, 14:32

Удары в глубоком тылу парализовали снабжение вражеских войск.

Украинские силы продолжают уверенно расширять зону поражения беспилотными ударами — даже российские военные блогеры больше не могут скрыть потери в тылу.

Z-ресурс «Северный канал», близкий к ВС РФ, пожаловался на эффективность украинских FPV-дронов, поражающих цели в глубине Курской области, передает Dialog.UA.

В публикации, сделанной 20 июля, автор канала с раздражением пишет, что Силы обороны Украины уверенно применяют FPV-дроны для поражения ВС РФ на глубине 20 км и больше.

«Дорога Новоивановка-Свердликово. Глубокий тыл, казалось бы. До ленточки километров 20. Но это не мешает ВСУ удерживать огневой контроль над этой дорогой. Обычными дишманскими дронами по пятьсот долларов за штуку», — отметил Z-канал. Он уточнил, что только за 19 июля российская армия потеряла около десяти единиц техники на этом участке.

«А это основная артерия всего гарнизона в Юнаковке», — говорится в сообщении.

Юнаковка — это село в Сумской области, где пытаются наступать российские оккупационные силы.

Фактически признание Z-канала подтверждает успешное применение украинскими военными тактики асимметричного воздействия: минимальные ресурсы — максимальный результат.

Удары в тыл не только нарушают логистику и доставку снабжения, но и подрывают моральное состояние российских военных, вынужденных жить под постоянной угрозой, даже находясь далеко от линии фронта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com