Украина парализовала дронами небо Москвы 20.07.2025, 14:55

Россия понесла огромные экономические убытки.

Российская гражданская авиация терпит крах и тонет в миллиардных убытках: из-за украинской атаки БПЛА только за сутки с 19 на 20 июля более 130 пассажирских рейсов были вынуждены сменить маршрут из-за воздушной тревоги, передает «Диалог.UA».

Небо над Москвой закрыто — гражданская авиация в хаосе

С 19 на 20 июля в московском авиаузле развернулся настоящий коллапс. В общей сложности — 134 гражданских самолета не смогли приземлиться или взлететь из крупнейших аэропортов России. Люди спят на полу терминалов, рейсы срываются, система ПВО не может гарантировать безопасность.

Россияне жалуются, что в аэропорту Стамбула у них стыковочные рейсы, билеты на которые пропадают из-за задержек в аэропорту Москвы. Прямого авиасообщения с Европой в России больше нет из-за войны с Украиной.

Шереметьево: 78 рейсов ушли на запасные аэродромы; Внуково: 45 рейсов перенаправлены; Домодедово: 8 рейсов не приняли борт; Жуковский: 3 рейса изменили курс.

ПВО в панике: «ковровый» запрет на полеты

После серии ночных налетов ВСУ, в ходе которых за трое суток было сбито почти 50 украинских дронов, Росавиация вынуждена была снова ввести план «Ковер» — полное прекращение приема и отправки рейсов в московских аэропортах.

На фоне угрозы новых атак российские военные не исключают, что системы ПВО могут ошибиться и сбить гражданский самолет, что делает повторное открытие неба крайне рискованным.

Экономические убытки — в миллиардах

Каждый день таких «перебоев» — это многомиллиардные потери авиакомпаний и аэропортов, убытки туристического и транспортного сектора, падение доверия пассажиров, дополнительные расходы на логистику, топливо и компенсации.

Даже Turkish Airlines оказалась в эпицентре скандала: рейс на Бодрум застрял во Внуково почти на сутки, а Росавиация вместо объяснений начала угрожать санкциями.

Новая тактика Украины

В отличие от Москвы, где по-прежнему звучат заявления о «перехваченных целях», Украина действует иначе. Цель украинских атак — не жилые кварталы, а узлы управления, логистики, экономики.

Каждый удар по московскому региону превращается в каскад сбоев: задержки в авиации, остановка железнодорожного сообщения (как это случилось в Ростовской области), паника в структурах, ответственных за безопасность.

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