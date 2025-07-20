Украинские пограничники захватили в плен заблудившегося оккупанта-морпеха

Украинские пограничники захватили в плен заблудившегося оккупанта-морпеха1
- 20.07.2025, 15:55
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Менее месяца назад россиянин добровольно подписал контракт на год.
На Курском направлении пограничники взяли в плен российского морпеха, который был направлен на штурм украинских позиций.
Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, пленный оказался военнослужащим 40-й отдельной бригады морской пехоты.
«Заблудившись, сам вышел на позицию украинских пограничников», - рассказали в ГПСУ.
Отмечается, что менее месяца назад оккупант добровольно подписал контракт на год, за что ему обещали 3 млн рублей, однако он их не получил.