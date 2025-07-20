Европарламент поставил ультиматум Грузии
- 20.07.2025, 16:42
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Тбилиси должен выполнить ключевое условия для начала вступления в ЕС.
Грузия не сможет стать членом Евросоюза, пока ее власти не изменят «авторитарный курс», говорится в заявлении Европарламента. В Брюсселе подчеркнули, что путь страны в содружество «фактически приостановлен до проведения честных выборов».
«Европарламент не признает нынешнее правительство Грузии», но продолжает поддерживать народ республики, добавили там.
Внутриполитическая ситуация в Грузии и отношения страны с ЕС обострились после парламентских выборов в октябре 2024 года, на которых одержала победу правящая партия «Грузинская мечта» с 53,93% голосов. Оппозиция обвинила соперников в фальсификациях и отказалась признавать результаты выборов, а 28 ноября власти приостановили процесс евроинтеграции, что спровоцировало массовые протесты. Акции жестко подавлялись силовиками, в том числе с использованием слезоточивого газа и водометов. Были задержаны по меньшей мере 400 человек, подсчитывала Transparency International Georgia.