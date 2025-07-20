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Forbes: Дженсен Хуанг стал шестым самым богатым человеком в мире

  • 20.07.2025, 18:24
Forbes: Дженсен Хуанг стал шестым самым богатым человеком в мире

Акции Nvidia бьют рекорды.

Акции Nvidia выросли более чем на 4% и достигли рекордной отметки в $172,40, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Компания также сообщила, что ее генеральный директор Дженсен Хуанг на днях встретился с президентом США Дональдом Трампом и китайским руководством в Пекине. Власти США заверили Nvidia, что выдадут лицензии на поставку чипов H20 в Китай — отгрузки начнутся «в ближайшее время».

В апреле Nvidia прогнозировала снижение продаж на $5,5 млрд из-за американских экспортных ограничений, которые закрыли для компании рынок ИИ-чипов в Китае, оцениваемый Хуангом в $50 млрд.

С состоянием $148,1 млрд Дженсен Хуанг занял 6-е место в мировом рейтинге богатейших людей по версии Forbes, опередив французского миллиардера Бернара Арно ($147,9 млрд) и уступив лишь Ларри Пейджу из Google ($150,6 млрд). Только за день рост стоимости акций увеличил состояние Хуанга на $5,3 млрд.

$145 млрд — настолько увеличилась рыночная капитализация Nvidia во вторник утром. Общая оценка компании достигла почти $4,15 трлн, обогнав Microsoft ($3,7 трлн), Apple ($3,1 трлн) и Amazon ($2,3 трлн), сделав Nvidia самой дорогой компанией в мире.

Несмотря на экспортные ограничения США, аналитики уверены в лидирующей роли Nvidia в области искусственного интеллекта. Акции компании с начала года выросли на 24%. Аналитик Loop Capital Ананда Баруа назвал Nvidia «фронтменом новой золотой волны ИИ» и повысил целевую цену акций до $250. Потенциально, по его оценке, капитализация Nvidia может достичь $6 трлн.

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