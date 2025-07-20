На спутниковых фото заметили строительство ближневосточного курорта Трампа

На спутниковых фото заметили строительство ближневосточного курорта Трампа1
- 20.07.2025, 20:06
Комплекс располагается в Омане.
Новые спутниковые снимки зафиксировали заметный прогресс на одном из самых амбициозных прибрежных проектов Ближнего Востока — элитном курорте AIDA в Омане, где строятся виллы под брендом Trump, пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).
Комплекс располагается на утесах высотой более 130 метров у пляжа Йити, всего в 15 минутах от столицы Маската. Проект поддерживает стратегию Vision 2040, направленную на диверсификацию экономики Омана за счет туризма и иностранных инвестиций.
Ключевым элементом AIDA станет Trump International Oman — роскошный курорт стоимостью $500 млн, включающий отель на 140 номеров и международное поле для гольфа. Проект реализуется через совместное предприятие между лондонской девелоперской компанией Dar Global и государственной туристической корпорацией Omran Group.
Dar Global сообщила в июльском выпуске своего цифрового журнала, что строительство активно продвигается. Курорт также включает Trump Cliff Villas — элитные виллы с видом на залив Омана, стоимостью от $1 млн. Финансирование было обеспечено Национальным банком Омана в феврале.
DarGlobal is developing a signature resort in AIDA, a $4B landmark 130m above Muscat. With luxury villas, a Trump Golf Course, a world-class hotel, & a hanging nightclub, AIDA redefines elegance while preserving nature. #DarGlobal #AIDA #Trump #Oman pic.twitter.com/3F9hAoma8V— DarGlobal (@dar_global) January 3, 2025
По словам CEO Dar Global Зияда Эль Шаара, AIDA «привлечет инвестиции, создаст рабочие места и укрепит туристический сектор». Эрик Трамп, вице-президент Trump Organization, отметил, что проект «откроет новую эру роскоши и эксклюзивности» в регионе.
Первая стадия AIDA завершится к 2027 году, открытие Trump International Oman запланировано на декабрь 2028 года. Также Dar Global реализует проекты Trump Tower в Джидде и в Дубае, где появится самый высокий в мире открытый бассейн.