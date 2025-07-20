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На спутниковых фото заметили строительство ближневосточного курорта Трампа

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  • 20.07.2025, 20:06
На спутниковых фото заметили строительство ближневосточного курорта Трампа
Фото: Getty Images

Комплекс располагается в Омане.

Новые спутниковые снимки зафиксировали заметный прогресс на одном из самых амбициозных прибрежных проектов Ближнего Востока — элитном курорте AIDA в Омане, где строятся виллы под брендом Trump, пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).

Комплекс располагается на утесах высотой более 130 метров у пляжа Йити, всего в 15 минутах от столицы Маската. Проект поддерживает стратегию Vision 2040, направленную на диверсификацию экономики Омана за счет туризма и иностранных инвестиций.

Ключевым элементом AIDA станет Trump International Oman — роскошный курорт стоимостью $500 млн, включающий отель на 140 номеров и международное поле для гольфа. Проект реализуется через совместное предприятие между лондонской девелоперской компанией Dar Global и государственной туристической корпорацией Omran Group.

Dar Global сообщила в июльском выпуске своего цифрового журнала, что строительство активно продвигается. Курорт также включает Trump Cliff Villas — элитные виллы с видом на залив Омана, стоимостью от $1 млн. Финансирование было обеспечено Национальным банком Омана в феврале.

По словам CEO Dar Global Зияда Эль Шаара, AIDA «привлечет инвестиции, создаст рабочие места и укрепит туристический сектор». Эрик Трамп, вице-президент Trump Organization, отметил, что проект «откроет новую эру роскоши и эксклюзивности» в регионе.

Первая стадия AIDA завершится к 2027 году, открытие Trump International Oman запланировано на декабрь 2028 года. Также Dar Global реализует проекты Trump Tower в Джидде и в Дубае, где появится самый высокий в мире открытый бассейн.

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