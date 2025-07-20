Друзы взяли под контроль город Эс-Сувейда на юге Сирии 20.07.2025, 20:22

Уличные бои в городе прекратились.

Друзам удалось полностью вернуть под свой контроль город Эс-Сувейда на юге Сирии, где несколько дней подряд продолжались бои между ними и бедуинами. Об этом в субботу, 19 июля, сообщил базирующийся в Великобритании Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR). По их данным, бедуинские боевики отступили из Эс-Сувейды в субботу вечером после масштабного наступления друзов. Уличные бои в городе прекратились, пишет «Немецкая волна».

Об этом же со ссылкой на сирийское МВД сообщило государственное информационное агентство Sana.

Офис временного президента Сирии Ахмеда аль-Шараа в субботу, 19 июля, объявил о «немедленном прекращении огня» в провинции Эс-Сувейда, после того как сирийские внутренние войска были размещены в этой преимущественно друзской провинции в рамках сделки, заключённой с Израилем при посредничестве США.

Аш-Шараа призвал «все стороны полностью соблюдать» перемирие, которое было достигнуто после того, как Израиль 14 июля начал наносить удары по силам министерства обороны Сирии, развёрнутым в Эс-Сувейде, с целью принудить их к уходу из этой провинции. Израильская авиация также атаковала генеральный штаб вооружённых сил Сирии и окрестности президентского дворца в Дамаске.

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