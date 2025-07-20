СМИ рассказали, когда Трамп встретиться с Си Цзиньпином 20.07.2025, 20:33

Президент США может посетить Китай.

Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин, вероятно, встретятся перед саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится с 30 октября по 1 ноября, или во время этого саммита в его кулуарах, сообщает китайское издание South China Morning Post.

«Многочисленные источники» издания сообщили, что нынешний саммит АТЭС, вероятно, является лучшей возможностью для Трампа и Си Цзиньпина встретиться в этом году.

Эти источники сообщили, что Трапм может для этой встречи посетить Китай.

По сообщениям южнокорейских СМИ, Си Цзиньпин планирует посетить саммит АТЭС, который состоится в Кёнджу в Южной Корее, но участие в нем Трампа еще не подтверждено.

Издание напоминает, что в июле министр иностранных дел Китая Ван И и государственный секретарь США Марко Рубио впервые встретились лично, и называет эту встречу «потенциально важным шагом» к встрече президента США и лидера Китая. Также в статье отмечается, что во время телефонного разговора в прошлом месяце Си пригласил Трампа и его жену посетить Китай.

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