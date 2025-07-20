В России арестовали трех бывших чиновников Белгородской области 3 20.07.2025, 21:14

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Их обвиняют в хищении на строительстве укреплений.

Бывшего главу управления капитального строительства (УКС) Белгородской области России Алексея Сошникова и двух его подчиненных Ларису Стрелецкую и Андрея Решетько отправили в СИЗО по обвинению в особо крупной растрате при организации строительства линии обороны на границе с Украиной (часть 4 статьи 160 УК), сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Фигурантов этапировали в Москву вместе с новосибирским бизнесменом Сергеем Петряковым, который также арестован. Решение об избрании меры пресечения вынес Мещанский районный суд. Экс-чиновникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Стрелецкая работала руководителем аналитического отдела, сметного нормирования и ценообразования УКС. Решетько занимал пост замначальника по производству. По версии следствия, вместе со своим начальником и другими должностными лицами они обеспечивали контракты подконтрольным и подставным фирмам, а также принимали заведомо невыполненные работы. Изначально у Сошникова был статус свидетеля. Ранее по делу о хищении на строительстве укреплений в Белгородской области был арестован вице-губернатор Рустэм Зайнуллин и близкие к нему предприниматели Иван Новиков и Константин Зимин. Еще один бизнесмен Дмитрий Боровлев скрылся и находится в розыске. Замглавы региона инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК, до 10 лет лишения свободы). По данным следствия, он присвоил не менее 32 млн рублей.

Всего в 2022–2024 годах Белгородской области выделили 19,5 млрд рублей из федерального бюджета на строительство укреплений вдоль границы с Украиной. Подрядчиком было УКС, которое до декабря 2022 года возглавлял Сошников. По версии следствия, он и Зайнуллин «использовали служебное положение в личных целях и интересах третьих лиц» для незаконного обогащения за счет госсредств. В частности, заключили с «Регион Сибирью» и «Стройинвестрезервом» Боровлева и Петрякова 26 соглашений на 1,14 млрд рублей. Из этой суммы бизнесмены получили почти 925 млн рублей, «благодаря злоупотреблению властью» со стороны Зайнуллина и Сошникова. Петряков сразу же совершил крупные покупки: потратился на квартиру в Москве и автомобиль Jeep Grand Cherokee.

В дальнейшем еще часть денег провели через компании, принадлежащие доверенным лицам вице-губернатора, — Зимину и Новикову, — и передали 32 млн Зайнуллину. Генпрокуратура уже подала гражданский иск на 925 млн рублей, потребовав взыскать ее с группы обвиняемых в доход государства.

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