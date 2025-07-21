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Макрона поддерживают лишь 19% французов

  • 21.07.2025, 3:33
Макрона поддерживают лишь 19% французов

Это антирекорд.

Только 19% граждан Франции поддерживают деятельность президента Эммануэля Макрона и премьер-министра Франсуа Байру. Такие результаты опроса свидетельствуют о серьезном разочаровании общества работой руководства страны.

Об этом в воскресенье, 20 июля, сообщает Le Figaro.

По данным издания, дуэт Макрона, который возглавляет государство с 2017 года, и Байру, назначенного премьером в декабре прошлого года, стал наименее популярной исполнительной властью за последние годы.

Согласно опросу IFOP/JDD, только 19% французов одобряют деятельность Макрона. Это несколько выше показатель, чем был у бывшего президента Франсуа Олланда, которому доверяли лишь 13% граждан.

Премьер-министр Франсуа Байру имеет еще более низкий уровень поддержки — 18%. Вместе это составляет общий рейтинг в 37%.

Сейчас рейтинг доверия к Макрону является самым низким за все время его пребывания на посту — впервые он опустился ниже 20%. Ранее даже в сложные периоды, в частности во время протестов «желтых жилетов», его поддерживали не менее 23% граждан.

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