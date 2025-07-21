Кувейт аннулировал более тысячи заявок на гражданство
- 21.07.2025, 5:35
Из-за мошенничества.
Власти Кувейта отозвали 1060 заявок на гражданство в рамках кампании по борьбе с мошенничеством, самой крупной в истории страны, пишет The Times of India со ссылкой на госагентство KUNA.
По данным ведомства, аннулированные заявки были признаны недействительными после проверок: власти изучили записи актов гражданского состояния за десятилетия и провели обширный отбор проб ДНК и трансграничную проверку с другими государствами Персидского залива.
Были выявлены разного рода несоответствия. Так, мужчина 1956 года рождения добавил 44 детей и 122 иждивенца в свое досье о гражданстве.
МВД Кувейта подчеркнуло, что борьба с подлогами продолжится, и призвало граждан незамедлительно сообщать обо всех известных случаях мошенничества.