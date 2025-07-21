В Германии зафиксирован рост попыток шпионажа РФ 3 21.07.2025, 10:20

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Евросоюз расширяет инструментарий для противодействия.

Служба военной контрразведки Германии MAD зафиксировала значительный рост попыток шпионажа и подрывных мероприятий со стороны российских спецслужб в ФРГ.

Об этом заявила глава MAD Мартина Розенберг (Martina Rosenberg) в интервью агентству dpa в Берлине, которое привело ее слова в понедельник, 21 июля.

- Мы говорим о резком увеличении случаев шпионажа и гибридных мер. Подход стал более массовым и агрессивным, - подчеркнула Розенберг. - Они действуют методами, известными со времен холодной войны, и расширяют свой инструментарий.

Дезинформация, кибератаки, полеты беспилотников

Речь идет, в частности, о попытках шпионажа на военных объектах и в инфраструктуре Германии, диверсиях на линиях снабжения, дезинформации, кибератаках и полетах беспилотников, защищенных от средств радиоэлектронной борьбы.

За год число выявленных случаев практически удвоилось, пишет dpa. По его данным, российские агенты продолжают въезжать в Германию через третьи страны.

- Они пытаются выстраивать отношения или основу для доверия. Существует также риск, что объектами станут лица с российскими корнями, этнические немецкие репатрианты или имеющие связи с РФ, - уточнила Розенберг. По ее словам, особая угроза может возникнуть во время поездок немецких военнослужащих или лиц с двойным гражданством на отдых в Россию и страны-союзницы - там могут оказать давление или принудить к сотрудничеству.

Расширение полномочий в связи с формированием литовской бригады

Дополнительные задачи перед MAD ставятся в связи с формированием литовской бригады - боевого подразделения Германии в государстве на восточном фланге НАТО численностью до 5 000 военнослужащих.

В связи с этим служба военной разведки получила расширенные полномочия.

- Ни для кого не секрет, что Германия является логистическим центром для переброски войск альянса и - как активный партнер НАТО - прочно входит в поле зрения иностранных спецслужб. Лучшая защита от шпионажа - это серьезное отношение к этой угрозе, внимательное реагирование на признаки и своевременное информирование компетентных органов, - отметила собеседница агентства.

Евросоюз расширяет инструментарий для противодействия

В задачи MAD входит защита вооруженных сил, противодействие экстремистам и проверка безопасности военнослужащих и гражданских служащих. MAD подчиняется министерству обороны ФРГ и базируется в Кельне (Северный Рейн - Вестфалия).

В конце 2024 года Европарламент проголосовал за создание спецкомитета по защите европейской демократии. Этот комитет оценивает набор инструментов Евросоюза для борьбы со злонамеренным вмешательством в демократические процессы, включая «Европейский демократический щит», рекомендованный к созданию Еврокомиссией.

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