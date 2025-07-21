В Дрогичине у рыбака взорвалась лодка

В Дрогичине у рыбака взорвалась лодка3
- 21.07.2025, 10:33
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Мужчина чудом выжил.
Днем 20 июля мужчина рыбачил с лодки на водохранилище в Дрогичине. Внезапно у него лопнула часть плавсредства и рыбак оказался в воде. Спасли его работники ОСВОД, пишет «Драгічынскі веснік».
Днем 20 июля 34-летний житель Дрогичина ловил рыбу с резиновой лодки на водохранилище.
«В процессе рыбалки взорвался один из надувных баллонов лодки. Очутившись в воде, мужчина начал звать на помощь», — рассказали в ОСВОД.
До спасательного поста было 500 метров. Работник ОСВОД спас мужчину и доставил на берег.