В Дрогичине у рыбака взорвалась лодка 3 21.07.2025, 10:33

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Мужчина чудом выжил.

Днем 20 июля мужчина рыбачил с лодки на водохранилище в Дрогичине. Внезапно у него лопнула часть плавсредства и рыбак оказался в воде. Спасли его работники ОСВОД, пишет «Драгічынскі веснік».

Днем 20 июля 34-летний житель Дрогичина ловил рыбу с резиновой лодки на водохранилище.

«В процессе рыбалки взорвался один из надувных баллонов лодки. Очутившись в воде, мужчина начал звать на помощь», — рассказали в ОСВОД.

До спасательного поста было 500 метров. Работник ОСВОД спас мужчину и доставил на берег.

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