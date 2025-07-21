Путин решил штрафовать россиян за оплату криптовалютой 21.07.2025, 11:24

Закрывают лазейку для вывода денег за границу.

Российские власти планируют ввести штрафы за оплату криптовалютой с 2026 года. Соответствующий законопроект, разработанный Банком России совместно с Минфином, Госдума рассмотрит осенью, сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Документ предполагает ответственность для физлиц в размере от 100 до 200 тыс. руб., а для юрлиц — от 700 тыс. до 1 млн руб. Кроме того, криптовалюта, которая использовалась незаконно в качестве платежа, будет конфискована. По словам Аксакова, отрегулировать вопрос с ответственность за платежи криптовалютой необходимо, поскольку на данный момент это серая зона, пишет The Moscow Times.

В 2021 году власти приняли закон о цифровых финансовых активах, который запретил оплату криптовалютой в России, но разрешил ее приобретение и продажу, инвестирование в цифровые валюты и владение ими, а также майнинг. С 1 января 2025 года криптовалюта признана имуществом, а торговые операции с ней подлежат налогообложению. До сих пор ни одна крупная компания не анонсировала инициатив с оплатой криптовалютой, опасаясь проблем с регуляторами, отмечает советник практики корпоративного права и M&A BGP Litigation Ирина Куянцева. По ее словам, отчасти расчеты с использованием цифровых валют ушли в серую зону, но в первую очередь они применяются для обхода санкций при трансграничных расчетах. «Государство намерено закрыть лазейку, когда запрет есть, а прямой ответственности за его нарушение нет, сделав такие операции экономически рискованными», — отметила Куянцева.

Российские компании также используют криптовалюту для вывода средств за рубеж, выплат зарплат уехавшим из страны сотрудникам и оплаты услуг или продукции от иностранных поставщиков, говорит директор департамента киберрасследований T.Hunter Игорь Бедеров. «За один только первый год СВО мы <…> зафиксировали увеличение криптовалютных трансакций в РФ в 2,5 раза», — отметил он. Одна из самых популярных отраслей для платежей в крипте — видеоигры, добавил IT-эксперт Иван Калмыков.

По данным KA Pen & Paper, на середину 2023 года в России работали 300–400 криптопроцессинг-сервисов и ботов, предлагающих помощь в приеме оплаты товаров и услуг криптовалютами. Использовались также QR-терминалы для приема криптовалюты через Telegram-боты. Так, например, через кошелек Antarctic пользователи могут оплатить товар в стейблкоинах USDT и конвертировать их в рубли.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина до этого не раз подчеркивала, что криптовалюты нельзя допускать в качестве платежного средства. Она также говорила о необходимости усилить ответственность за использование криптовалют в расчетах внутри страны. В ЦБ отмечали, что цифровые валюты могут применяться для оплаты при внешнеэкономической деятельности, но только в рамках экспериментального правового режима (ЭПР).

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