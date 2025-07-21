СМИ: Великобритания готовится к войне с Россией 1 21.07.2025, 11:39

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Она может начаться в ближайшие пять лет.

Великобритания должна готовиться к возможной войне с Россией в течение ближайших пяти лет, предупредил бывший глава британской армии генерал сэр Патрик Сандерс. Он заявил, что Россия рассматривает Лондон как «врага номер один» из-за его ведущей роли в поддержке Украины, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Сандерс подверг критике правительство за отсутствие инвестиций в гражданскую оборону, включая строительство бомбоубежищ и производство систем ПВО. Он отметил, что армия страны слишком малочисленна, чтобы выдержать длительный вооруженный конфликт.

По его словам, если Россия завершит боевые действия в Украине, то уже к 2030 году она будет способна нанести ограниченный удар по государству-члену НАТО. Это может привести к тому, что будет задействована статья 5 Североатлантического договора, подразумевающей коллективный ответ альянса.

Сандерс также подчеркнул необходимость новых вложений в системы защиты гражданской инфраструктуры — газовые хранилища, электростанции и дата-центры. Он призвал власти не откладывать участие в подготовке украинских войск, предложив направить британских инструкторов в западную часть страны уже сейчас.

Особое беспокойство у генерала вызывает уровень подготовки украинских солдат. «Пять недель подготовки — это больше, чем получают российские солдаты, но гораздо меньше по сравнению с подготовкой союзников во Второй мировой войне», — отметил он.

Сандерс считает, что Великобритания стала одной из главных целей Кремля из-за своей способности консолидировать международное мнение и дипломатически влиять на ход глобальных событий.

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