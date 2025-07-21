Осудили политзаключенного, который четыре года скрывался от силовиков 1 21.07.2025, 13:41

2,970

Никита Самарин

Известно, что Никиту Самарина больше месяца удерживают в ШИЗО.

К шести годам колонии усиленного режима приговорили в Гродно политзаключенного Никиту Самарина. Перед этим он четыре года скрывался от предыдущего приговора.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», Никиту признали виновным по ст. 364 УК (Насилие в отношении милиционеров), а также ст. 411 УК (Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения). Известно, что его больше месяца удерживают в ШИЗО.

До 2020 года Самарин работал в Гродно автореставратором, входил в клуб реконструкторов ретроавтомобилей «Винтаж». Первый раз его задержали 5 октября 2020 года и бросили в микроавтобус в сильно затянутых наручниках — от резаных ран у гродненца остались шрамы на руках. Прямо в автобусе парню ножом обрезали длинные волосы. В ГУБОПиКе из него выбили показания угрозами вывезти в лес и возбудить уголовное дело на задержанного с ним друга.

В декабре 2020 года Самарину присудили четыре года «химии» — якобы он «распылил в лицо правоохранителям газовый баллончик». В марте 2021-го приговор заменили на два с половиной года колонии. Самарин в суд не пошел, а покинул страну. Позже он нелегально вернулся в Беларусь.

О задержании гродненца стало известно 27 марта. По официальной версии, его остановили милиционеры и хотели завести в участок, так как у него не было документов. Самарин якобы сопротивлялся и, как утверждается, сломал одному из милиционеров руку.

Суд над ним начался 2 июля. На процесс политзаключенного возили из штрафного изолятора.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com