Осудили политзаключенного, который четыре года скрывался от силовиков

Осудили политзаключенного, который четыре года скрывался от силовиков1
- 21.07.2025, 13:41
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Известно, что Никиту Самарина больше месяца удерживают в ШИЗО.
К шести годам колонии усиленного режима приговорили в Гродно политзаключенного Никиту Самарина. Перед этим он четыре года скрывался от предыдущего приговора.
Как сообщает правозащитный центр «Весна», Никиту признали виновным по ст. 364 УК (Насилие в отношении милиционеров), а также ст. 411 УК (Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения). Известно, что его больше месяца удерживают в ШИЗО.
До 2020 года Самарин работал в Гродно автореставратором, входил в клуб реконструкторов ретроавтомобилей «Винтаж». Первый раз его задержали 5 октября 2020 года и бросили в микроавтобус в сильно затянутых наручниках — от резаных ран у гродненца остались шрамы на руках. Прямо в автобусе парню ножом обрезали длинные волосы. В ГУБОПиКе из него выбили показания угрозами вывезти в лес и возбудить уголовное дело на задержанного с ним друга.
В декабре 2020 года Самарину присудили четыре года «химии» — якобы он «распылил в лицо правоохранителям газовый баллончик». В марте 2021-го приговор заменили на два с половиной года колонии. Самарин в суд не пошел, а покинул страну. Позже он нелегально вернулся в Беларусь.
О задержании гродненца стало известно 27 марта. По официальной версии, его остановили милиционеры и хотели завести в участок, так как у него не было документов. Самарин якобы сопротивлялся и, как утверждается, сломал одному из милиционеров руку.
Суд над ним начался 2 июля. На процесс политзаключенного возили из штрафного изолятора.