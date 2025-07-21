закрыть
21 июля 2025, понедельник, 15:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Осудили политзаключенного, который четыре года скрывался от силовиков

1
  • 21.07.2025, 13:41
  • 2,970
Осудили политзаключенного, который четыре года скрывался от силовиков
Никита Самарин

Известно, что Никиту Самарина больше месяца удерживают в ШИЗО.

К шести годам колонии усиленного режима приговорили в Гродно политзаключенного Никиту Самарина. Перед этим он четыре года скрывался от предыдущего приговора.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», Никиту признали виновным по ст. 364 УК (Насилие в отношении милиционеров), а также ст. 411 УК (Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения). Известно, что его больше месяца удерживают в ШИЗО.

До 2020 года Самарин работал в Гродно автореставратором, входил в клуб реконструкторов ретроавтомобилей «Винтаж». Первый раз его задержали 5 октября 2020 года и бросили в микроавтобус в сильно затянутых наручниках — от резаных ран у гродненца остались шрамы на руках. Прямо в автобусе парню ножом обрезали длинные волосы. В ГУБОПиКе из него выбили показания угрозами вывезти в лес и возбудить уголовное дело на задержанного с ним друга.

В декабре 2020 года Самарину присудили четыре года «химии» — якобы он «распылил в лицо правоохранителям газовый баллончик». В марте 2021-го приговор заменили на два с половиной года колонии. Самарин в суд не пошел, а покинул страну. Позже он нелегально вернулся в Беларусь.

О задержании гродненца стало известно 27 марта. По официальной версии, его остановили милиционеры и хотели завести в участок, так как у него не было документов. Самарин якобы сопротивлялся и, как утверждается, сломал одному из милиционеров руку.

Суд над ним начался 2 июля. На процесс политзаключенного возили из штрафного изолятора.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Миллионный город сидит без воды
Миллионный город сидит без воды Александр Роднянский
Цирк, дажынкі и письмо
Цирк, дажынкі и письмо Ирина Халип
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте Владимир Халип
Желтые бирки
Желтые бирки Игорь Карней