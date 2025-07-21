NR: Удары по иранскому режиму помогают сопротивлению женщин 21.07.2025, 13:50

Фото: Reuters

Атаки на объекты тирании аятолл — солидарность с теми, кто продолжает борьбу.

Удары Израиля и США по военным и репрессивным структурам Ирана помогают женщинам, которых притесняет режим. С момента исламской революции 1979 года женщины в Иране живут в условиях жесткой дискриминации: государственная полиция нравов контролирует их поведение, а домашнее насилие и принудительные браки остаются законными в стране, пишет National Review (перевод — сайт Charter97.org).

Однако критики утверждают, что действия Израиля и США якобы вредят движению «Женщина, жизнь, свобода». По их мнению, удары только усугубляют положение.

Факты говорят об обратном. Израильские удары в рамках операции «Восходящий лев» были направлены на конкретные объекты, такие как штаб-квартира «Сароллах» Корпуса стражей исламской революции — подразделения, ответственного за подавление протестов. Были также поражены базы милиции «Басидж», активно участвующей в разгонах демонстраций.

Один из ударов пришелся на тюрьму «Эвин» — известное место содержания политзаключенных и пыток. Израиль поразил вход и два зала суда, не затронув заключенных, тем самым выразив им солидарность.

Активистка Маси Алинеджад, пережившая покушения со стороны режима, заявляет: «Если вы против ударов, вы не пацифисты, вы против иранского народа». По ее словам, иранцы праздновали уничтожение командиров, причастных к убийствам.

Женщины Ирана действительно не просят «спасения» — они борются. Но внешняя помощь, направленная на ослабление репрессивной машины, помогает в их сопротивлении. Поддержка Запада — не акт империализма, а проявление солидарности с теми, кто сражается за свободу.

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