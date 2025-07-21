Израиль начал наземную и воздушную операцию в центре Газы
- 21.07.2025, 14:06
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Эвакуированы жители шести кварталов анклава.
Израильские войска начали наземную и воздушную операцию в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа — в местности, где на земле боевых действий не было больше 20 месяцев, сообщает BBC.
Операция началась утром в понедельник, всего через несколько часов после того, как израильские военные приказали эвакуироваться жителям шести жилых кварталов в юго-западной части города.