Россия теряет миллиарды из-за потолка цен на нефть 1 21.07.2025, 16:09

Как санкции меняют нефтяной рынок.

Новый пакет ограничений на экспорт российской нефти стал ударом по бюджету страны, пишет ВЧК-ОГПУ. Эксперты и экономисты сходятся в одном — основная проблема для России сегодня — резкое снижение нефтегазовых доходов, без которых федеральный бюджет сложно представить. Однако оценки масштабов потерь расходятся, и цифры вызывают серьезное беспокойство.

Доцент РЭУ им. Плеханова Павел Севостьянов называет цифру от 390 до 550 миллиардов рублей в год, что примерно соответствует 5–7 миллиардам долларов. Он отмечает, что снижение потолка цен до 47,6 долларов за баррель в большей степени символическое решение, ведь российская нефть уже продается с большими скидками, а страна умеет маневрировать, используя гибкую логистику и широкий круг покупателей.

В то же время аналитик Freedom Finance Владимир Чернов считает, что потери бюджета могут составить до 1,5 триллионов рублей в год — почти в три раза больше. Он предупреждает, что из-за снижения цен Urals во втором полугодии 2025 года будет торговаться на уровне 55–65 долларов за баррель, что приведет к необходимости увеличения внутренних заимствований.

Доцент Наталья Денисенкова отмечает, что ключевой фактор эффективности введенного потолка — это соблюдение его крупными импортерами, прежде всего Индией, Китаем и Турцией. Если эти страны не будут строго придерживаться ограничений, то эффект от них окажется минимальным. Санкции уже коснулись 105 танкеров, что усложняет логистику, но без международной координации такие меры вряд ли изменят ситуацию кардинально.

Статистика подтверждает тревожные тенденции: по итогам июня налоговые поступления от добычи и продажи нефти и газа сократились на 34% по сравнению с июнем 2024 года — до 495 миллиардов рублей, что является минимумом за последние два с половиной года. За первое полугодие 2025 года доходы снизились почти на 17%, до 4,73 триллионов рублей.

Основные причины — снижение мировых цен и укрепление рубля. Если в мае 2025 года баррель Urals стоил в среднем 52,1 доллара, то год назад — 67,4. Укрепление национальной валюты также уменьшает рублевую стоимость нефти и, соответственно, налоговые поступления.

Физические поставки нефти в ключевой рынок — Китай — также сокращаются. В первом полугодии 2025 года Россия поставила Китаю 49,1 миллиона тонн, что на 10,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении закупки упали на 24%. В июне 2025 года Китай ввез на 21% меньше нефти в долларовом эквиваленте, чем год назад.

Похоже, что у России сегодня нет равнозначных рынков сбыта, способных компенсировать потери Индии и Китая. Это создаёт долгосрочные риски для бюджета и экономики в целом — ужесточение санкций и падение нефтегазовых доходов может оказаться серьезным вызовом.

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