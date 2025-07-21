NASA начала испытания нового сверхзвукового самолета X-59
- 21.07.2025, 16:28
Этот аппарат должен бесшумно преодолеть сверхзвуковой барьер.
NASA приступила к финальному этапу испытаний своего экспериментального сверхзвукового самолета X-59, цель которого — совершать полеты быстрее скорости звука без громкого звукового удара, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).
10 июля 2025 года на авиабазе ВВС США «Плант 42» в Палмдейле (Калифорния) пилот NASA Нильс Ларсон выполнил первую пробежку X-59 на низкой скорости. Это важный этап подготовки к первому полету, который состоится в ближайшие недели.
В ходе тестов команда проверяет работу ключевых систем — руления, торможения, устойчивости и управления — чтобы обеспечить безопасность при взлете и посадке. На следующем этапе самолет постепенно ускорится до скорости, близкой к взлетной.
X-59 разрабатывается в рамках миссии NASA Quesst совместно с Lockheed Martin. Самолет рассчитан на крейсерскую скорость Mach 1.4 (примерно 1 488 км/ч) на высоте 17 км. Его уникальная конструкция — удлиненный нос и тонкие крылья — позволяет рассеивать ударные волны, снижая громкость звукового удара до 75 дБ, что сравнимо с тихим хлопком дверцы автомобиля.
Проект X-59 призван продемонстрировать возможность сверхзвуковых коммерческих полетов над сушей без нарушения покоя жителей. Полученные данные NASA планирует передать США и другим странам для установления новых стандартов допустимого шума для таких полетов.