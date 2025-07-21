Литва перехватила 800 тысяч пачек сигарет из Беларуси 21.07.2025, 16:36

Пограничники перехватили сотни метеозондов и десятки дронов.

За первое полугодие 2025 года Служба охраны государственной границы Литвы задержала и изъяла более 805 тысяч пачек контрабандных сигарет, доставленных из Беларуси по воздуху.

По подозрению в совершении контрабанды или содействии ее ввозу в страну литовские пограничники задержали 96 человек, сообщает DELFI.

Литовские правоохранители отмечают, что контрабандисты стали чаще использовать метеозонды и дроны для контрабанды сигарет и других товаров. В течение 2024-го и первой половины 2025 года было начато 20 досудебных расследований по фактам перевозки контрабанды при помощи метеозондов или дронов. Обвинения предъявлены 34 лицам. В судах рассматриваются или уже рассмотрены 10 странальных дел.

В этом году пограничники перехватили 34 дрона, которые использовались для переправки сигарет из Беларуси. В прошлом году контрабандисты потеряли таким образом 54 дрона.

Количество перехваченных метеозондов с контрабандными сигаретами из Беларуси составило 226 в прошлом году и 348 в этом году.

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