Южная Корея хочет построить базу на Луне к 2045 году
- 22.07.2025, 9:57
Амбициозный проект уже в разработке.
Южная Корея озвучила масштабные планы по созданию лунной базы к 2045 году, сообщает издание New Voice.
Эта цель зафиксирована в новой стратегии космических исследований, которую Корейское аэрокосмическое агентство (KASA) представило 17 июля на публичных слушаниях в Национальном исследовательском фонде в Тэджоне.
В документе обозначено пять приоритетных миссий: изучение низкой околоземной орбиты, микрогравитации, Луны, Солнца и глубокого космоса. Главная задача — разработка национальных технологий для посадки на Луну, передвижения по её поверхности и добычи ресурсов, в первую очередь водяного льда.
Работа в этом направлении уже идет. Так, Корейский институт геологии и минеральных ресурсов тестирует луноходы в заброшенных угольных шахтах, рассчитывая применить их в будущем для добычи полезных ископаемых в космосе.
Южная Корея уже имеет опыт исследования Луны. В августе 2022 года страна запустила свой первый лунный зонд Korea Pathfinder Lunar Orbiter (Danuri) с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Через четыре месяца аппарат вышел на орбиту Луны и до сих пор передаёт данные.
Следующие шаги: в 2032 году — запуск роботизированного посадочного модуля, в 2040-м — создание нового, более мощного лунного аппарата. Конечная цель — строительство базы на Луне к 2045 году.
Кроме того, Южная Корея планирует первую в своей истории миссию на Марс к тому же году. Таким образом, страна присоединяется к США, Китаю, России и Индии в глобальной гонке по освоению Луны.