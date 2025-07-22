Южная Корея хочет построить базу на Луне к 2045 году 22.07.2025, 9:57

Изображение: ЕКА — П. Каррил

Амбициозный проект уже в разработке.

Южная Корея озвучила масштабные планы по созданию лунной базы к 2045 году, сообщает издание New Voice.

Эта цель зафиксирована в новой стратегии космических исследований, которую Корейское аэрокосмическое агентство (KASA) представило 17 июля на публичных слушаниях в Национальном исследовательском фонде в Тэджоне.

В документе обозначено пять приоритетных миссий: изучение низкой околоземной орбиты, микрогравитации, Луны, Солнца и глубокого космоса. Главная задача — разработка национальных технологий для посадки на Луну, передвижения по её поверхности и добычи ресурсов, в первую очередь водяного льда.

Работа в этом направлении уже идет. Так, Корейский институт геологии и минеральных ресурсов тестирует луноходы в заброшенных угольных шахтах, рассчитывая применить их в будущем для добычи полезных ископаемых в космосе.

Южная Корея уже имеет опыт исследования Луны. В августе 2022 года страна запустила свой первый лунный зонд Korea Pathfinder Lunar Orbiter (Danuri) с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Через четыре месяца аппарат вышел на орбиту Луны и до сих пор передаёт данные.

Следующие шаги: в 2032 году — запуск роботизированного посадочного модуля, в 2040-м — создание нового, более мощного лунного аппарата. Конечная цель — строительство базы на Луне к 2045 году.

Кроме того, Южная Корея планирует первую в своей истории миссию на Марс к тому же году. Таким образом, страна присоединяется к США, Китаю, России и Индии в глобальной гонке по освоению Луны.

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